Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
44 (44.00%)
Убыточных трейдов:
56 (56.00%)
Лучший трейд:
100.00 USD
Худший трейд:
-100.98 USD
Общая прибыль:
1 839.22 USD (179 767 pips)
Общий убыток:
-2 168.96 USD (192 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (612.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
612.92 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
68.63%
Макс. загрузка депозита:
1.23%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
70 (70.00%)
Коротких трейдов:
30 (30.00%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-3.30 USD
Средняя прибыль:
41.80 USD
Средний убыток:
-38.73 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-724.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-724.40 USD (17)
Прирост в месяц:
-7.91%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
410.72 USD
Максимальная:
739.03 USD (45.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.39% (739.03 USD)
По эквити:
12.81% (156.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-330
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +100.00 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +612.92 USD
Макс. убыток в серии: -724.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-25%
0
0
USD
USD
970
USD
USD
8
41%
100
44%
69%
0.84
-3.30
USD
USD
45%
1:500