- 자본
- 축소
트레이드:
113
이익 거래:
51 (45.13%)
손실 거래:
62 (54.87%)
최고의 거래:
100.00 USD
최악의 거래:
-100.98 USD
총 수익:
2 123.06 USD (208 224 pips)
총 손실:
-2 328.96 USD (208 878 pips)
연속 최대 이익:
15 (612.92 USD)
연속 최대 이익:
612.92 USD (15)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
61.83%
최대 입금량:
1.23%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
81 (71.68%)
숏(주식차입매도):
32 (28.32%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-1.82 USD
평균 이익:
41.63 USD
평균 손실:
-37.56 USD
연속 최대 손실:
17 (-724.40 USD)
연속 최대 손실:
-724.40 USD (17)
월별 성장률:
21.63%
Algo 트레이딩:
47%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
414.66 USD
최대한의:
742.97 USD (45.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.63% (742.97 USD)
자본금별:
12.81% (156.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|-206
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|-654
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +100.00 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +612.92 USD
연속 최대 손실: -724.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
47%
113
45%
62%
0.91
-1.82
USD
USD
46%
1:500