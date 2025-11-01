- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
44 (43.13%)
Negociações com perda:
58 (56.86%)
Melhor negociação:
100.00 USD
Pior negociação:
-100.98 USD
Lucro bruto:
1 839.22 USD (179 767 pips)
Perda bruta:
-2 208.96 USD (196 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (612.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
612.92 USD (15)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
66.73%
Depósito máximo carregado:
1.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
72 (70.59%)
Negociações curtas:
30 (29.41%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-3.62 USD
Lucro médio:
41.80 USD
Perda média:
-38.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-724.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-724.40 USD (17)
Crescimento mensal:
-11.90%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
410.72 USD
Máximo:
739.03 USD (45.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.39% (739.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.81% (156.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|-370
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|-17K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +100.00 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +612.92 USD
Máxima perda consecutiva: -724.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-28%
0
0
USD
USD
930
USD
USD
8
42%
102
43%
67%
0.83
-3.62
USD
USD
45%
1:500