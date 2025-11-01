- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
101
盈利交易:
44 (43.56%)
亏损交易:
57 (56.44%)
最好交易:
100.00 USD
最差交易:
-100.98 USD
毛利:
1 839.22 USD (179 767 pips)
毛利亏损:
-2 188.96 USD (194 878 pips)
最大连续赢利:
15 (612.92 USD)
最大连续盈利:
612.92 USD (15)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
66.73%
最大入金加载:
1.23%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.47
长期交易:
71 (70.30%)
短期交易:
30 (29.70%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-3.46 USD
平均利润:
41.80 USD
平均损失:
-38.40 USD
最大连续失误:
17 (-724.40 USD)
最大连续亏损:
-724.40 USD (17)
每月增长:
-3.32%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
410.72 USD
最大值:
739.03 USD (45.39%)
相对跌幅:
结余:
45.39% (739.03 USD)
净值:
12.81% (156.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|-350
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|-15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.00 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +612.92 USD
最大连续亏损: -724.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
