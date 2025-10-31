- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
139
利益トレード:
66 (47.48%)
損失トレード:
73 (52.52%)
ベストトレード:
249.90 USD
最悪のトレード:
-258.71 USD
総利益:
10 586.75 USD (214 890 pips)
総損失:
-10 065.44 USD (204 257 pips)
最大連続の勝ち:
15 (1 583.77 USD)
最大連続利益:
2 147.35 USD (10)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
95.02%
最大入金額:
121.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
103 (74.10%)
短いトレード:
36 (25.90%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
3.75 USD
平均利益:
160.41 USD
平均損失:
-137.88 USD
最大連続の負け:
7 (-1 151.33 USD)
最大連続損失:
-1 151.33 USD (7)
月間成長:
11.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 517.80 USD
最大の:
2 294.86 USD (40.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.79% (2 294.86 USD)
エクイティによる:
39.52% (1 987.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|607
|GBPJPY
|-153
|NZDJPY
|72
|USDCHF
|93
|EURUSD
|19
|CHFJPY
|42
|CADJPY
|-108
|EURJPY
|-6
|GBPUSD
|24
|AUDJPY
|-66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-8.8K
|NZDJPY
|1.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURUSD
|501
|CHFJPY
|1.1K
|CADJPY
|-2K
|EURJPY
|0
|GBPUSD
|499
|AUDJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +249.90 USD
最悪のトレード: -259 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 583.77 USD
最大連続損失: -1 151.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
