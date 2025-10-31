- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
137
盈利交易:
65 (47.44%)
亏损交易:
72 (52.55%)
最好交易:
249.90 USD
最差交易:
-258.71 USD
毛利:
10 462.75 USD (212 390 pips)
毛利亏损:
-9 964.44 USD (202 257 pips)
最大连续赢利:
15 (1 583.77 USD)
最大连续盈利:
2 147.35 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
96.33%
最大入金加载:
121.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.22
长期交易:
101 (73.72%)
短期交易:
36 (26.28%)
利润因子:
1.05
预期回报:
3.64 USD
平均利润:
160.97 USD
平均损失:
-138.40 USD
最大连续失误:
7 (-1 151.33 USD)
最大连续亏损:
-1 151.33 USD (7)
每月增长:
8.53%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 517.80 USD
最大值:
2 294.86 USD (40.79%)
相对跌幅:
结余:
40.79% (2 294.86 USD)
净值:
39.52% (1 987.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|584
|GBPJPY
|-153
|NZDJPY
|72
|USDCHF
|93
|EURUSD
|19
|CHFJPY
|42
|CADJPY
|-108
|EURJPY
|-6
|GBPUSD
|24
|AUDJPY
|-66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-8.8K
|NZDJPY
|1.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURUSD
|501
|CHFJPY
|1.1K
|CADJPY
|-2K
|EURJPY
|0
|GBPUSD
|499
|AUDJPY
|-1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.90 USD
最差交易: -259 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 583.77 USD
最大连续亏损: -1 151.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-Real29
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
Exness-Real33
|0.00 × 2
Larson-Demo
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
