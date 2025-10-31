- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
66 (47.48%)
Negociações com perda:
73 (52.52%)
Melhor negociação:
249.90 USD
Pior negociação:
-258.71 USD
Lucro bruto:
10 586.75 USD (214 890 pips)
Perda bruta:
-10 065.44 USD (204 257 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 583.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 147.35 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
95.02%
Depósito máximo carregado:
121.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
103 (74.10%)
Negociações curtas:
36 (25.90%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
3.75 USD
Lucro médio:
160.41 USD
Perda média:
-137.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 151.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 151.33 USD (7)
Crescimento mensal:
11.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 517.80 USD
Máximo:
2 294.86 USD (40.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.79% (2 294.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.52% (1 987.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|607
|GBPJPY
|-153
|NZDJPY
|72
|USDCHF
|93
|EURUSD
|19
|CHFJPY
|42
|CADJPY
|-108
|EURJPY
|-6
|GBPUSD
|24
|AUDJPY
|-66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-8.8K
|NZDJPY
|1.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURUSD
|501
|CHFJPY
|1.1K
|CADJPY
|-2K
|EURJPY
|0
|GBPUSD
|499
|AUDJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +249.90 USD
Pior negociação: -259 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 583.77 USD
Máxima perda consecutiva: -1 151.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
