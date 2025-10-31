SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / H003
Hery Setyawan

H003

Hery Setyawan
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
66 (47.48%)
Negociações com perda:
73 (52.52%)
Melhor negociação:
249.90 USD
Pior negociação:
-258.71 USD
Lucro bruto:
10 586.75 USD (214 890 pips)
Perda bruta:
-10 065.44 USD (204 257 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 583.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 147.35 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
95.02%
Depósito máximo carregado:
121.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
103 (74.10%)
Negociações curtas:
36 (25.90%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
3.75 USD
Lucro médio:
160.41 USD
Perda média:
-137.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 151.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 151.33 USD (7)
Crescimento mensal:
11.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 517.80 USD
Máximo:
2 294.86 USD (40.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.79% (2 294.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.52% (1 987.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 114
GBPJPY 8
NZDJPY 4
USDCHF 3
EURUSD 2
CHFJPY 2
CADJPY 2
EURJPY 2
GBPUSD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 607
GBPJPY -153
NZDJPY 72
USDCHF 93
EURUSD 19
CHFJPY 42
CADJPY -108
EURJPY -6
GBPUSD 24
AUDJPY -66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 17K
GBPJPY -8.8K
NZDJPY 1.5K
USDCHF 1.6K
EURUSD 501
CHFJPY 1.1K
CADJPY -2K
EURJPY 0
GBPUSD 499
AUDJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +249.90 USD
Pior negociação: -259 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 583.77 USD
Máxima perda consecutiva: -1 151.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
Sem comentários
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 10:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 05:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 04:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 12:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.31 12:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 12:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
H003
33 USD por mês
11%
0
0
USD
5K
USD
8
0%
139
47%
95%
1.05
3.75
USD
41%
1:50
