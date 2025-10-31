- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
136
Прибыльных трейдов:
65 (47.79%)
Убыточных трейдов:
71 (52.21%)
Лучший трейд:
249.90 USD
Худший трейд:
-258.71 USD
Общая прибыль:
10 462.75 USD (212 390 pips)
Общий убыток:
-9 863.44 USD (200 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 583.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 147.35 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
99.03%
Макс. загрузка депозита:
121.54%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
100 (73.53%)
Коротких трейдов:
36 (26.47%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
4.41 USD
Средняя прибыль:
160.97 USD
Средний убыток:
-138.92 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 151.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 151.33 USD (7)
Прирост в месяц:
8.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 517.80 USD
Максимальная:
2 294.86 USD (40.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.79% (2 294.86 USD)
По эквити:
39.52% (1 987.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|685
|GBPJPY
|-153
|NZDJPY
|72
|USDCHF
|93
|EURUSD
|19
|CHFJPY
|42
|CADJPY
|-108
|EURJPY
|-6
|GBPUSD
|24
|AUDJPY
|-66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPJPY
|-8.8K
|NZDJPY
|1.5K
|USDCHF
|1.6K
|EURUSD
|501
|CHFJPY
|1.1K
|CADJPY
|-2K
|EURJPY
|0
|GBPUSD
|499
|AUDJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +249.90 USD
Худший трейд: -259 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 583.77 USD
Макс. убыток в серии: -1 151.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
Нет отзывов
