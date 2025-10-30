- 成長
トレード:
40
利益トレード:
11 (27.50%)
損失トレード:
29 (72.50%)
ベストトレード:
31.02 HKD
最悪のトレード:
-123.87 HKD
総利益:
252.40 HKD (5 174 pips)
総損失:
-1 115.95 HKD (22 773 pips)
最大連続の勝ち:
7 (146.58 HKD)
最大連続利益:
146.58 HKD (7)
シャープレシオ:
-0.51
取引アクティビティ:
14.40%
最大入金額:
6.09%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
10 (25.00%)
短いトレード:
30 (75.00%)
プロフィットファクター:
0.23
期待されたペイオフ:
-21.59 HKD
平均利益:
22.95 HKD
平均損失:
-38.48 HKD
最大連続の負け:
17 (-882.78 HKD)
最大連続損失:
-882.78 HKD (17)
月間成長:
2.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
976.87 HKD
最大の:
976.87 HKD (20.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.35% (976.87 HKD)
エクイティによる:
16.69% (768.78 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|-94
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|-13
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-985
|EURNZD
|-2.3K
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- ドローダウン
ベストトレード: +31.02 HKD
最悪のトレード: -124 HKD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +146.58 HKD
最大連続損失: -882.78 HKD
