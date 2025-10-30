信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1018
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1018

Tik Yam Yeung
0条评论
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -18%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
40
盈利交易:
11 (27.50%)
亏损交易:
29 (72.50%)
最好交易:
31.02 HKD
最差交易:
-123.87 HKD
毛利:
252.40 HKD (5 174 pips)
毛利亏损:
-1 115.95 HKD (22 773 pips)
最大连续赢利:
7 (146.58 HKD)
最大连续盈利:
146.58 HKD (7)
夏普比率:
-0.51
交易活动:
14.40%
最大入金加载:
6.09%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.88
长期交易:
10 (25.00%)
短期交易:
30 (75.00%)
利润因子:
0.23
预期回报:
-21.59 HKD
平均利润:
22.95 HKD
平均损失:
-38.48 HKD
最大连续失误:
17 (-882.78 HKD)
最大连续亏损:
-882.78 HKD (17)
每月增长:
2.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
976.87 HKD
最大值:
976.87 HKD (20.35%)
相对跌幅:
结余:
20.35% (976.87 HKD)
净值:
16.69% (768.78 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 19
GBPNZD 8
EURNZD 5
GBPJPY 4
NZDJPY 3
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY -94
GBPNZD -6
EURNZD -13
GBPJPY -13
NZDJPY 10
GBPAUD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -985
EURNZD -2.3K
GBPJPY -2K
NZDJPY 1.5K
GBPAUD 571
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31.02 HKD
最差交易: -124 HKD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +146.58 HKD
最大连续亏损: -882.78 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 20:28
Share of trading days is too low
2025.11.04 20:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 17:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
