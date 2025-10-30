시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1018
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1018

Tik Yam Yeung
0 리뷰
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -17%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
43
이익 거래:
14 (32.55%)
손실 거래:
29 (67.44%)
최고의 거래:
31.02 HKD
최악의 거래:
-123.87 HKD
총 수익:
311.34 HKD (6 373 pips)
총 손실:
-1 115.95 HKD (22 773 pips)
연속 최대 이익:
7 (146.58 HKD)
연속 최대 이익:
146.58 HKD (7)
샤프 비율:
-0.44
거래 활동:
11.00%
최대 입금량:
6.09%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
10 (23.26%)
숏(주식차입매도):
33 (76.74%)
수익 요인:
0.28
기대수익:
-18.71 HKD
평균 이익:
22.24 HKD
평균 손실:
-38.48 HKD
연속 최대 손실:
17 (-882.78 HKD)
연속 최대 손실:
-882.78 HKD (17)
월별 성장률:
2.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
976.87 HKD
최대한의:
976.87 HKD (20.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.35% (976.87 HKD)
자본금별:
16.69% (768.78 HKD)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPY 19
GBPNZD 8
GBPJPY 7
EURNZD 5
NZDJPY 3
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPY -94
GBPNZD -6
GBPJPY -5
EURNZD -13
NZDJPY 10
GBPAUD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -985
GBPJPY -773
EURNZD -2.3K
NZDJPY 1.5K
GBPAUD 571
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +31.02 HKD
최악의 거래: -124 HKD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +146.58 HKD
연속 최대 손실: -882.78 HKD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Fyntura-Live
1.75 × 4
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 12:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 20:28
Share of trading days is too low
2025.11.04 20:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 17:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FP8007 King Martingale Pro 1018
월별 30 USD
-17%
0
0
USD
4K
HKD
11
100%
43
32%
11%
0.27
-18.71
HKD
20%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.