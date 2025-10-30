- 자본
- 축소
트레이드:
43
이익 거래:
14 (32.55%)
손실 거래:
29 (67.44%)
최고의 거래:
31.02 HKD
최악의 거래:
-123.87 HKD
총 수익:
311.34 HKD (6 373 pips)
총 손실:
-1 115.95 HKD (22 773 pips)
연속 최대 이익:
7 (146.58 HKD)
연속 최대 이익:
146.58 HKD (7)
샤프 비율:
-0.44
거래 활동:
11.00%
최대 입금량:
6.09%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
10 (23.26%)
숏(주식차입매도):
33 (76.74%)
수익 요인:
0.28
기대수익:
-18.71 HKD
평균 이익:
22.24 HKD
평균 손실:
-38.48 HKD
연속 최대 손실:
17 (-882.78 HKD)
연속 최대 손실:
-882.78 HKD (17)
월별 성장률:
2.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
976.87 HKD
최대한의:
976.87 HKD (20.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.35% (976.87 HKD)
자본금별:
16.69% (768.78 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|8
|GBPJPY
|7
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|-94
|GBPNZD
|-6
|GBPJPY
|-5
|EURNZD
|-13
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-985
|GBPJPY
|-773
|EURNZD
|-2.3K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
