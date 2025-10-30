СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1018
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1018

Tik Yam Yeung
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -18%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
11 (27.50%)
Убыточных трейдов:
29 (72.50%)
Лучший трейд:
31.02 HKD
Худший трейд:
-123.87 HKD
Общая прибыль:
252.40 HKD (5 174 pips)
Общий убыток:
-1 115.95 HKD (22 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (146.58 HKD)
Макс. прибыль в серии:
146.58 HKD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.51
Торговая активность:
14.40%
Макс. загрузка депозита:
6.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
10 (25.00%)
Коротких трейдов:
30 (75.00%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-21.59 HKD
Средняя прибыль:
22.95 HKD
Средний убыток:
-38.48 HKD
Макс. серия проигрышей:
17 (-882.78 HKD)
Макс. убыток в серии:
-882.78 HKD (17)
Прирост в месяц:
2.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
976.87 HKD
Максимальная:
976.87 HKD (20.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.35% (976.87 HKD)
По эквити:
16.69% (768.78 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 19
GBPNZD 8
EURNZD 5
GBPJPY 4
NZDJPY 3
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY -94
GBPNZD -6
EURNZD -13
GBPJPY -13
NZDJPY 10
GBPAUD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -985
EURNZD -2.3K
GBPJPY -2K
NZDJPY 1.5K
GBPAUD 571
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.02 HKD
Худший трейд: -124 HKD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +146.58 HKD
Макс. убыток в серии: -882.78 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 20:28
Share of trading days is too low
2025.11.04 20:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 17:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
