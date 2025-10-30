- Прирост
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
11 (27.50%)
Убыточных трейдов:
29 (72.50%)
Лучший трейд:
31.02 HKD
Худший трейд:
-123.87 HKD
Общая прибыль:
252.40 HKD (5 174 pips)
Общий убыток:
-1 115.95 HKD (22 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (146.58 HKD)
Макс. прибыль в серии:
146.58 HKD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.51
Торговая активность:
14.40%
Макс. загрузка депозита:
6.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
10 (25.00%)
Коротких трейдов:
30 (75.00%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-21.59 HKD
Средняя прибыль:
22.95 HKD
Средний убыток:
-38.48 HKD
Макс. серия проигрышей:
17 (-882.78 HKD)
Макс. убыток в серии:
-882.78 HKD (17)
Прирост в месяц:
2.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
976.87 HKD
Максимальная:
976.87 HKD (20.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.35% (976.87 HKD)
По эквити:
16.69% (768.78 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-94
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|-13
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-985
|EURNZD
|-2.3K
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +31.02 HKD
Худший трейд: -124 HKD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +146.58 HKD
Макс. убыток в серии: -882.78 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
