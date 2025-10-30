- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
11 (27.50%)
Negociações com perda:
29 (72.50%)
Melhor negociação:
31.02 HKD
Pior negociação:
-123.87 HKD
Lucro bruto:
252.40 HKD (5 174 pips)
Perda bruta:
-1 115.95 HKD (22 773 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (146.58 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
146.58 HKD (7)
Índice de Sharpe:
-0.51
Atividade de negociação:
14.40%
Depósito máximo carregado:
6.09%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
10 (25.00%)
Negociações curtas:
30 (75.00%)
Fator de lucro:
0.23
Valor esperado:
-21.59 HKD
Lucro médio:
22.95 HKD
Perda média:
-38.48 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-882.78 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-882.78 HKD (17)
Crescimento mensal:
2.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
976.87 HKD
Máximo:
976.87 HKD (20.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.35% (976.87 HKD)
Pelo Capital Líquido:
16.69% (768.78 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|-94
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|-13
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-985
|EURNZD
|-2.3K
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-18%
0
0
USD
USD
3.9K
HKD
HKD
7
100%
40
27%
14%
0.22
-21.59
HKD
HKD
20%
1:500