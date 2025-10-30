- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
13 (30.23%)
損失トレード:
30 (69.77%)
ベストトレード:
31.14 HKD
最悪のトレード:
-123.84 HKD
総利益:
274.22 HKD (5 622 pips)
総損失:
-1 116.59 HKD (22 811 pips)
最大連続の勝ち:
8 (165.49 HKD)
最大連続利益:
165.49 HKD (8)
シャープレシオ:
-0.47
取引アクティビティ:
16.40%
最大入金額:
6.09%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
13 (30.23%)
短いトレード:
30 (69.77%)
プロフィットファクター:
0.25
期待されたペイオフ:
-19.59 HKD
平均利益:
21.09 HKD
平均損失:
-37.22 HKD
最大連続の負け:
22 (-980.27 HKD)
最大連続損失:
-980.27 HKD (22)
月間成長:
2.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
973.75 HKD
最大の:
980.27 HKD (20.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.39% (980.27 HKD)
エクイティによる:
16.16% (744.42 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|2
|EURJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|-13
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|6
|EURJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|-2.3K
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|971
|EURJPY
|963
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.14 HKD
最悪のトレード: -124 HKD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +165.49 HKD
最大連続損失: -980.27 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-18%
0
0
USD
USD
4K
HKD
HKD
7
100%
43
30%
16%
0.24
-19.59
HKD
HKD
20%
1:500