シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1017
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1017

Tik Yam Yeung
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -18%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
13 (30.23%)
損失トレード:
30 (69.77%)
ベストトレード:
31.14 HKD
最悪のトレード:
-123.84 HKD
総利益:
274.22 HKD (5 622 pips)
総損失:
-1 116.59 HKD (22 811 pips)
最大連続の勝ち:
8 (165.49 HKD)
最大連続利益:
165.49 HKD (8)
シャープレシオ:
-0.47
取引アクティビティ:
16.40%
最大入金額:
6.09%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
13 (30.23%)
短いトレード:
30 (69.77%)
プロフィットファクター:
0.25
期待されたペイオフ:
-19.59 HKD
平均利益:
21.09 HKD
平均損失:
-37.22 HKD
最大連続の負け:
22 (-980.27 HKD)
最大連続損失:
-980.27 HKD (22)
月間成長:
2.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
973.75 HKD
最大の:
980.27 HKD (20.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.39% (980.27 HKD)
エクイティによる:
16.16% (744.42 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 22
GBPNZD 8
EURNZD 5
GBPJPY 4
NZDJPY 2
EURJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY -90
GBPNZD -6
EURNZD -13
GBPJPY -13
NZDJPY 6
EURJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -987
EURNZD -2.3K
GBPJPY -2K
NZDJPY 971
EURJPY 963
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.14 HKD
最悪のトレード: -124 HKD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +165.49 HKD
最大連続損失: -980.27 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 06:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 20:28
Share of trading days is too low
2025.11.04 20:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 17:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FP8007 King Martingale Pro 1017
30 USD/月
-18%
0
0
USD
4K
HKD
7
100%
43
30%
16%
0.24
-19.59
HKD
20%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください