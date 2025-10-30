СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1017
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1017

Tik Yam Yeung
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
13 (30.23%)
Убыточных трейдов:
30 (69.77%)
Лучший трейд:
31.14 HKD
Худший трейд:
-123.84 HKD
Общая прибыль:
274.22 HKD (5 622 pips)
Общий убыток:
-1 116.59 HKD (22 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (165.49 HKD)
Макс. прибыль в серии:
165.49 HKD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.47
Торговая активность:
16.40%
Макс. загрузка депозита:
6.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
13 (30.23%)
Коротких трейдов:
30 (69.77%)
Профит фактор:
0.25
Мат. ожидание:
-19.59 HKD
Средняя прибыль:
21.09 HKD
Средний убыток:
-37.22 HKD
Макс. серия проигрышей:
22 (-980.27 HKD)
Макс. убыток в серии:
-980.27 HKD (22)
Прирост в месяц:
2.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
973.75 HKD
Максимальная:
980.27 HKD (20.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.39% (980.27 HKD)
По эквити:
16.16% (744.42 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 22
GBPNZD 8
EURNZD 5
GBPJPY 4
NZDJPY 2
EURJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY -90
GBPNZD -6
EURNZD -13
GBPJPY -13
NZDJPY 6
EURJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -987
EURNZD -2.3K
GBPJPY -2K
NZDJPY 971
EURJPY 963
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.14 HKD
Худший трейд: -124 HKD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +165.49 HKD
Макс. убыток в серии: -980.27 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 06:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 20:28
Share of trading days is too low
2025.11.04 20:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 17:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

