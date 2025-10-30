- Прирост
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
13 (30.23%)
Убыточных трейдов:
30 (69.77%)
Лучший трейд:
31.14 HKD
Худший трейд:
-123.84 HKD
Общая прибыль:
274.22 HKD (5 622 pips)
Общий убыток:
-1 116.59 HKD (22 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (165.49 HKD)
Макс. прибыль в серии:
165.49 HKD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.47
Торговая активность:
16.40%
Макс. загрузка депозита:
6.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
13 (30.23%)
Коротких трейдов:
30 (69.77%)
Профит фактор:
0.25
Мат. ожидание:
-19.59 HKD
Средняя прибыль:
21.09 HKD
Средний убыток:
-37.22 HKD
Макс. серия проигрышей:
22 (-980.27 HKD)
Макс. убыток в серии:
-980.27 HKD (22)
Прирост в месяц:
2.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
973.75 HKD
Максимальная:
980.27 HKD (20.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.39% (980.27 HKD)
По эквити:
16.16% (744.42 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|2
|EURJPY
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|-13
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|6
|EURJPY
|6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|-2.3K
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|971
|EURJPY
|963
