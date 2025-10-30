- 자본
- 축소
트레이드:
48
이익 거래:
16 (33.33%)
손실 거래:
32 (66.67%)
최고의 거래:
31.14 HKD
최악의 거래:
-123.84 HKD
총 수익:
334.12 HKD (6 842 pips)
총 손실:
-1 128.91 HKD (23 061 pips)
연속 최대 이익:
8 (165.49 HKD)
연속 최대 이익:
165.49 HKD (8)
샤프 비율:
-0.40
거래 활동:
12.24%
최대 입금량:
6.09%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.81
롱(주식매수):
13 (27.08%)
숏(주식차입매도):
35 (72.92%)
수익 요인:
0.30
기대수익:
-16.56 HKD
평균 이익:
20.88 HKD
평균 손실:
-35.28 HKD
연속 최대 손실:
22 (-980.27 HKD)
연속 최대 손실:
-980.27 HKD (22)
월별 성장률:
2.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
973.75 HKD
최대한의:
980.27 HKD (20.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.39% (980.27 HKD)
자본금별:
16.16% (744.42 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|22
|GBPJPY
|9
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|2
|EURJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|-7
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|-13
|NZDJPY
|6
|EURJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPJPY
|-1K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|-2.3K
|NZDJPY
|971
|EURJPY
|963
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31.14 HKD
최악의 거래: -124 HKD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +165.49 HKD
연속 최대 손실: -980.27 HKD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-17%
0
0
USD
USD
4K
HKD
HKD
11
100%
48
33%
12%
0.29
-16.56
HKD
HKD
20%
1:500