- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
13 (30.23%)
亏损交易:
30 (69.77%)
最好交易:
31.14 HKD
最差交易:
-123.84 HKD
毛利:
274.22 HKD (5 622 pips)
毛利亏损:
-1 116.59 HKD (22 811 pips)
最大连续赢利:
8 (165.49 HKD)
最大连续盈利:
165.49 HKD (8)
夏普比率:
-0.47
交易活动:
16.40%
最大入金加载:
6.09%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.86
长期交易:
13 (30.23%)
短期交易:
30 (69.77%)
利润因子:
0.25
预期回报:
-19.59 HKD
平均利润:
21.09 HKD
平均损失:
-37.22 HKD
最大连续失误:
22 (-980.27 HKD)
最大连续亏损:
-980.27 HKD (22)
每月增长:
2.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
973.75 HKD
最大值:
980.27 HKD (20.39%)
相对跌幅:
结余:
20.39% (980.27 HKD)
净值:
16.16% (744.42 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|2
|EURJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|-13
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|6
|EURJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|-2.3K
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|971
|EURJPY
|963
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.14 HKD
最差交易: -124 HKD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +165.49 HKD
最大连续亏损: -980.27 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-18%
0
0
USD
USD
4K
HKD
HKD
7
100%
43
30%
16%
0.24
-19.59
HKD
HKD
20%
1:500