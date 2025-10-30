- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
13 (30.23%)
Negociações com perda:
30 (69.77%)
Melhor negociação:
31.14 HKD
Pior negociação:
-123.84 HKD
Lucro bruto:
274.22 HKD (5 622 pips)
Perda bruta:
-1 116.59 HKD (22 811 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (165.49 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
165.49 HKD (8)
Índice de Sharpe:
-0.47
Atividade de negociação:
16.40%
Depósito máximo carregado:
6.09%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.86
Negociações longas:
13 (30.23%)
Negociações curtas:
30 (69.77%)
Fator de lucro:
0.25
Valor esperado:
-19.59 HKD
Lucro médio:
21.09 HKD
Perda média:
-37.22 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-980.27 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-980.27 HKD (22)
Crescimento mensal:
2.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
973.75 HKD
Máximo:
980.27 HKD (20.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.39% (980.27 HKD)
Pelo Capital Líquido:
16.16% (744.42 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|22
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|2
|EURJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|-13
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|6
|EURJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|-2.3K
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|971
|EURJPY
|963
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.14 HKD
Pior negociação: -124 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +165.49 HKD
Máxima perda consecutiva: -980.27 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
