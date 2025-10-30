- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
17 (39.53%)
損失トレード:
26 (60.47%)
ベストトレード:
54.07 HKD
最悪のトレード:
-123.87 HKD
総利益:
389.40 HKD (7 539 pips)
総損失:
-1 029.29 HKD (20 790 pips)
最大連続の勝ち:
8 (200.22 HKD)
最大連続利益:
200.22 HKD (8)
シャープレシオ:
-0.34
取引アクティビティ:
16.43%
最大入金額:
5.83%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
13 (30.23%)
短いトレード:
30 (69.77%)
プロフィットファクター:
0.38
期待されたペイオフ:
-14.88 HKD
平均利益:
22.91 HKD
平均損失:
-39.59 HKD
最大連続の負け:
14 (-794.76 HKD)
最大連続損失:
-794.76 HKD (14)
月間成長:
2.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
806.05 HKD
最大の:
813.17 HKD (16.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.92% (813.17 HKD)
エクイティによる:
16.09% (768.78 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|21
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|7
|EURJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|949
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|971
|GBPAUD
|571
|GBPCHF
|550
|EURJPY
|570
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +54.07 HKD
最悪のトレード: -124 HKD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +200.22 HKD
最大連続損失: -794.76 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-13%
0
0
USD
USD
4.2K
HKD
HKD
7
100%
43
39%
16%
0.37
-14.88
HKD
HKD
17%
1:500