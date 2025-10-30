- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
17 (39.53%)
Убыточных трейдов:
26 (60.47%)
Лучший трейд:
54.07 HKD
Худший трейд:
-123.87 HKD
Общая прибыль:
389.40 HKD (7 539 pips)
Общий убыток:
-1 029.29 HKD (20 790 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (200.22 HKD)
Макс. прибыль в серии:
200.22 HKD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.34
Торговая активность:
16.43%
Макс. загрузка депозита:
5.83%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
13 (30.23%)
Коротких трейдов:
30 (69.77%)
Профит фактор:
0.38
Мат. ожидание:
-14.88 HKD
Средняя прибыль:
22.91 HKD
Средний убыток:
-39.59 HKD
Макс. серия проигрышей:
14 (-794.76 HKD)
Макс. убыток в серии:
-794.76 HKD (14)
Прирост в месяц:
2.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
806.05 HKD
Максимальная:
813.17 HKD (16.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.92% (813.17 HKD)
По эквити:
16.09% (768.78 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|21
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|7
|EURJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|949
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|971
|GBPAUD
|571
|GBPCHF
|550
|EURJPY
|570
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.07 HKD
Худший трейд: -124 HKD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +200.22 HKD
Макс. убыток в серии: -794.76 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
USD
4.2K
HKD
HKD
7
100%
43
39%
16%
0.37
-14.88
HKD
HKD
17%
1:500