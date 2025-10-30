- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
17 (39.53%)
亏损交易:
26 (60.47%)
最好交易:
54.07 HKD
最差交易:
-123.87 HKD
毛利:
389.40 HKD (7 539 pips)
毛利亏损:
-1 029.29 HKD (20 790 pips)
最大连续赢利:
8 (200.22 HKD)
最大连续盈利:
200.22 HKD (8)
夏普比率:
-0.34
交易活动:
16.43%
最大入金加载:
5.83%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.79
长期交易:
13 (30.23%)
短期交易:
30 (69.77%)
利润因子:
0.38
预期回报:
-14.88 HKD
平均利润:
22.91 HKD
平均损失:
-39.59 HKD
最大连续失误:
14 (-794.76 HKD)
最大连续亏损:
-794.76 HKD (14)
每月增长:
2.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
806.05 HKD
最大值:
813.17 HKD (16.92%)
相对跌幅:
结余:
16.92% (813.17 HKD)
净值:
16.09% (768.78 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|21
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|7
|EURJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|949
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|971
|GBPAUD
|571
|GBPCHF
|550
|EURJPY
|570
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.07 HKD
最差交易: -124 HKD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +200.22 HKD
最大连续亏损: -794.76 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-13%
0
0
USD
USD
4.2K
HKD
HKD
7
100%
43
39%
16%
0.37
-14.88
HKD
HKD
17%
1:500