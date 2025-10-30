SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1016
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1016

Tik Yam Yeung
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -13%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
17 (39.53%)
Negociações com perda:
26 (60.47%)
Melhor negociação:
54.07 HKD
Pior negociação:
-123.87 HKD
Lucro bruto:
389.40 HKD (7 539 pips)
Perda bruta:
-1 029.29 HKD (20 790 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (200.22 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
200.22 HKD (8)
Índice de Sharpe:
-0.34
Atividade de negociação:
16.43%
Depósito máximo carregado:
5.83%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
13 (30.23%)
Negociações curtas:
30 (69.77%)
Fator de lucro:
0.38
Valor esperado:
-14.88 HKD
Lucro médio:
22.91 HKD
Perda média:
-39.59 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-794.76 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-794.76 HKD (14)
Crescimento mensal:
2.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
806.05 HKD
Máximo:
813.17 HKD (16.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.92% (813.17 HKD)
Pelo Capital Líquido:
16.09% (768.78 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 21
GBPNZD 8
EURNZD 5
GBPJPY 4
NZDJPY 2
GBPAUD 1
GBPCHF 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY -90
GBPNZD -6
EURNZD 5
GBPJPY -13
NZDJPY 6
GBPAUD 4
GBPCHF 7
EURJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -987
EURNZD 949
GBPJPY -2K
NZDJPY 971
GBPAUD 571
GBPCHF 550
EURJPY 570
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +54.07 HKD
Pior negociação: -124 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +200.22 HKD
Máxima perda consecutiva: -794.76 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 06:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 20:28
Share of trading days is too low
2025.11.04 20:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 17:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FP8007 King Martingale Pro 1016
30 USD por mês
-13%
0
0
USD
4.2K
HKD
7
100%
43
39%
16%
0.37
-14.88
HKD
17%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.