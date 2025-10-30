- Crescimento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
17 (39.53%)
Negociações com perda:
26 (60.47%)
Melhor negociação:
54.07 HKD
Pior negociação:
-123.87 HKD
Lucro bruto:
389.40 HKD (7 539 pips)
Perda bruta:
-1 029.29 HKD (20 790 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (200.22 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
200.22 HKD (8)
Índice de Sharpe:
-0.34
Atividade de negociação:
16.43%
Depósito máximo carregado:
5.83%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
13 (30.23%)
Negociações curtas:
30 (69.77%)
Fator de lucro:
0.38
Valor esperado:
-14.88 HKD
Lucro médio:
22.91 HKD
Perda média:
-39.59 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-794.76 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-794.76 HKD (14)
Crescimento mensal:
2.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
806.05 HKD
Máximo:
813.17 HKD (16.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.92% (813.17 HKD)
Pelo Capital Líquido:
16.09% (768.78 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|21
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|-13
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|7
|EURJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|949
|GBPJPY
|-2K
|NZDJPY
|971
|GBPAUD
|571
|GBPCHF
|550
|EURJPY
|570
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.07 HKD
Pior negociação: -124 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +200.22 HKD
Máxima perda consecutiva: -794.76 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
