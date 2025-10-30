- 자본
- 축소
트레이드:
48
이익 거래:
20 (41.66%)
손실 거래:
28 (58.33%)
최고의 거래:
54.07 HKD
최악의 거래:
-123.87 HKD
총 수익:
449.30 HKD (8 759 pips)
총 손실:
-1 041.61 HKD (21 040 pips)
연속 최대 이익:
8 (200.22 HKD)
연속 최대 이익:
200.22 HKD (8)
샤프 비율:
-0.29
거래 활동:
12.26%
최대 입금량:
5.83%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
-0.73
롱(주식매수):
13 (27.08%)
숏(주식차입매도):
35 (72.92%)
수익 요인:
0.43
기대수익:
-12.34 HKD
평균 이익:
22.47 HKD
평균 손실:
-37.20 HKD
연속 최대 손실:
14 (-794.76 HKD)
연속 최대 손실:
-794.76 HKD (14)
월별 성장률:
2.28%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
806.05 HKD
최대한의:
813.17 HKD (16.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.92% (813.17 HKD)
자본금별:
16.09% (768.78 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|21
|GBPJPY
|9
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|-90
|GBPJPY
|-7
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|7
|EURJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPJPY
|-1K
|GBPNZD
|-987
|EURNZD
|949
|NZDJPY
|971
|GBPAUD
|571
|GBPCHF
|550
|EURJPY
|570
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.07 HKD
최악의 거래: -124 HKD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +200.22 HKD
연속 최대 손실: -794.76 HKD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-12%
0
0
USD
USD
4.2K
HKD
HKD
11
100%
48
41%
12%
0.43
-12.34
HKD
HKD
17%
1:500