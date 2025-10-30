シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1015
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1015

Tik Yam Yeung
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -15%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
13 (33.33%)
損失トレード:
26 (66.67%)
ベストトレード:
31.02 HKD
最悪のトレード:
-123.55 HKD
総利益:
287.01 HKD (6 020 pips)
総損失:
-1 029.56 HKD (20 816 pips)
最大連続の勝ち:
6 (117.90 HKD)
最大連続利益:
117.90 HKD (6)
シャープレシオ:
-0.45
取引アクティビティ:
14.57%
最大入金額:
5.86%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.90
長いトレード:
9 (23.08%)
短いトレード:
30 (76.92%)
プロフィットファクター:
0.28
期待されたペイオフ:
-19.04 HKD
平均利益:
22.08 HKD
平均損失:
-39.60 HKD
最大連続の負け:
12 (-782.24 HKD)
最大連続損失:
-782.24 HKD (12)
月間成長:
-0.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
826.39 HKD
最大の:
826.39 HKD (17.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.22% (826.39 HKD)
エクイティによる:
16.19% (769.98 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 19
GBPNZD 8
GBPJPY 5
EURNZD 5
NZDJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY -93
GBPNZD -6
GBPJPY -9
EURNZD 5
NZDJPY 4
GBPAUD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -989
GBPJPY -1.4K
EURNZD 948
NZDJPY 585
GBPAUD 571
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.02 HKD
最悪のトレード: -124 HKD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +117.90 HKD
最大連続損失: -782.24 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
