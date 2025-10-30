- 자본
트레이드:
44
이익 거래:
16 (36.36%)
손실 거래:
28 (63.64%)
최고의 거래:
31.02 HKD
최악의 거래:
-123.55 HKD
총 수익:
346.91 HKD (7 240 pips)
총 손실:
-1 041.88 HKD (21 066 pips)
연속 최대 이익:
6 (117.90 HKD)
연속 최대 이익:
117.90 HKD (6)
샤프 비율:
-0.38
거래 활동:
10.92%
최대 입금량:
5.86%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.84
롱(주식매수):
9 (20.45%)
숏(주식차입매도):
35 (79.55%)
수익 요인:
0.33
기대수익:
-15.79 HKD
평균 이익:
21.68 HKD
평균 손실:
-37.21 HKD
연속 최대 손실:
12 (-782.24 HKD)
연속 최대 손실:
-782.24 HKD (12)
월별 성장률:
2.34%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
826.39 HKD
최대한의:
826.39 HKD (17.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.22% (826.39 HKD)
자본금별:
16.19% (769.98 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPJPY
|10
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|-93
|GBPJPY
|-3
|GBPNZD
|-6
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPJPY
|-471
|GBPNZD
|-989
|EURNZD
|948
|NZDJPY
|585
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
