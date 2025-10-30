СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1015
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1015

Tik Yam Yeung
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -15%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
13 (33.33%)
Убыточных трейдов:
26 (66.67%)
Лучший трейд:
31.02 HKD
Худший трейд:
-123.55 HKD
Общая прибыль:
287.01 HKD (6 020 pips)
Общий убыток:
-1 029.56 HKD (20 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (117.90 HKD)
Макс. прибыль в серии:
117.90 HKD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.45
Торговая активность:
14.57%
Макс. загрузка депозита:
5.86%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
9 (23.08%)
Коротких трейдов:
30 (76.92%)
Профит фактор:
0.28
Мат. ожидание:
-19.04 HKD
Средняя прибыль:
22.08 HKD
Средний убыток:
-39.60 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-782.24 HKD)
Макс. убыток в серии:
-782.24 HKD (12)
Прирост в месяц:
-0.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
826.39 HKD
Максимальная:
826.39 HKD (17.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.22% (826.39 HKD)
По эквити:
16.19% (769.98 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 19
GBPNZD 8
GBPJPY 5
EURNZD 5
NZDJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY -93
GBPNZD -6
GBPJPY -9
EURNZD 5
NZDJPY 4
GBPAUD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -989
GBPJPY -1.4K
EURNZD 948
NZDJPY 585
GBPAUD 571
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.02 HKD
Худший трейд: -124 HKD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +117.90 HKD
Макс. убыток в серии: -782.24 HKD

Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 12% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 02:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
