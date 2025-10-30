- Прирост
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
13 (33.33%)
Убыточных трейдов:
26 (66.67%)
Лучший трейд:
31.02 HKD
Худший трейд:
-123.55 HKD
Общая прибыль:
287.01 HKD (6 020 pips)
Общий убыток:
-1 029.56 HKD (20 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (117.90 HKD)
Макс. прибыль в серии:
117.90 HKD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.45
Торговая активность:
14.57%
Макс. загрузка депозита:
5.86%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
9 (23.08%)
Коротких трейдов:
30 (76.92%)
Профит фактор:
0.28
Мат. ожидание:
-19.04 HKD
Средняя прибыль:
22.08 HKD
Средний убыток:
-39.60 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-782.24 HKD)
Макс. убыток в серии:
-782.24 HKD (12)
Прирост в месяц:
-0.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
826.39 HKD
Максимальная:
826.39 HKD (17.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.22% (826.39 HKD)
По эквити:
16.19% (769.98 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|8
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-93
|GBPNZD
|-6
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-989
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|948
|NZDJPY
|585
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +31.02 HKD
Худший трейд: -124 HKD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +117.90 HKD
Макс. убыток в серии: -782.24 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
