Negociações:
39
Negociações com lucro:
13 (33.33%)
Negociações com perda:
26 (66.67%)
Melhor negociação:
31.02 HKD
Pior negociação:
-123.55 HKD
Lucro bruto:
287.01 HKD (6 020 pips)
Perda bruta:
-1 029.56 HKD (20 816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (117.90 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
117.90 HKD (6)
Índice de Sharpe:
-0.45
Atividade de negociação:
14.57%
Depósito máximo carregado:
5.86%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
9 (23.08%)
Negociações curtas:
30 (76.92%)
Fator de lucro:
0.28
Valor esperado:
-19.04 HKD
Lucro médio:
22.08 HKD
Perda média:
-39.60 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-782.24 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-782.24 HKD (12)
Crescimento mensal:
-0.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
826.39 HKD
Máximo:
826.39 HKD (17.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.22% (826.39 HKD)
Pelo Capital Líquido:
16.19% (769.98 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|8
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|-93
|GBPNZD
|-6
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-989
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|948
|NZDJPY
|585
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
