SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1015
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1015

Tik Yam Yeung
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -15%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
13 (33.33%)
Negociações com perda:
26 (66.67%)
Melhor negociação:
31.02 HKD
Pior negociação:
-123.55 HKD
Lucro bruto:
287.01 HKD (6 020 pips)
Perda bruta:
-1 029.56 HKD (20 816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (117.90 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
117.90 HKD (6)
Índice de Sharpe:
-0.45
Atividade de negociação:
14.57%
Depósito máximo carregado:
5.86%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
9 (23.08%)
Negociações curtas:
30 (76.92%)
Fator de lucro:
0.28
Valor esperado:
-19.04 HKD
Lucro médio:
22.08 HKD
Perda média:
-39.60 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-782.24 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-782.24 HKD (12)
Crescimento mensal:
-0.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
826.39 HKD
Máximo:
826.39 HKD (17.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.22% (826.39 HKD)
Pelo Capital Líquido:
16.19% (769.98 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 19
GBPNZD 8
GBPJPY 5
EURNZD 5
NZDJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY -93
GBPNZD -6
GBPJPY -9
EURNZD 5
NZDJPY 4
GBPAUD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -989
GBPJPY -1.4K
EURNZD 948
NZDJPY 585
GBPAUD 571
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.02 HKD
Pior negociação: -124 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +117.90 HKD
Máxima perda consecutiva: -782.24 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 12% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 02:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FP8007 King Martingale Pro 1015
30 USD por mês
-15%
0
0
USD
4.1K
HKD
7
100%
39
33%
15%
0.27
-19.04
HKD
17%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.