信号 / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1015
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1015

Tik Yam Yeung
0条评论
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -15%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
39
盈利交易:
13 (33.33%)
亏损交易:
26 (66.67%)
最好交易:
31.02 HKD
最差交易:
-123.55 HKD
毛利:
287.01 HKD (6 020 pips)
毛利亏损:
-1 029.56 HKD (20 816 pips)
最大连续赢利:
6 (117.90 HKD)
最大连续盈利:
117.90 HKD (6)
夏普比率:
-0.45
交易活动:
14.57%
最大入金加载:
5.86%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.90
长期交易:
9 (23.08%)
短期交易:
30 (76.92%)
利润因子:
0.28
预期回报:
-19.04 HKD
平均利润:
22.08 HKD
平均损失:
-39.60 HKD
最大连续失误:
12 (-782.24 HKD)
最大连续亏损:
-782.24 HKD (12)
每月增长:
-0.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
826.39 HKD
最大值:
826.39 HKD (17.22%)
相对跌幅:
结余:
17.22% (826.39 HKD)
净值:
16.19% (769.98 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 19
GBPNZD 8
GBPJPY 5
EURNZD 5
NZDJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY -93
GBPNZD -6
GBPJPY -9
EURNZD 5
NZDJPY 4
GBPAUD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD -989
GBPJPY -1.4K
EURNZD 948
NZDJPY 585
GBPAUD 571
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31.02 HKD
最差交易: -124 HKD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +117.90 HKD
最大连续亏损: -782.24 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 12% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 02:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载