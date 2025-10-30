- 成长
交易:
39
盈利交易:
13 (33.33%)
亏损交易:
26 (66.67%)
最好交易:
31.02 HKD
最差交易:
-123.55 HKD
毛利:
287.01 HKD (6 020 pips)
毛利亏损:
-1 029.56 HKD (20 816 pips)
最大连续赢利:
6 (117.90 HKD)
最大连续盈利:
117.90 HKD (6)
夏普比率:
-0.45
交易活动:
14.57%
最大入金加载:
5.86%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.90
长期交易:
9 (23.08%)
短期交易:
30 (76.92%)
利润因子:
0.28
预期回报:
-19.04 HKD
平均利润:
22.08 HKD
平均损失:
-39.60 HKD
最大连续失误:
12 (-782.24 HKD)
最大连续亏损:
-782.24 HKD (12)
每月增长:
-0.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
826.39 HKD
最大值:
826.39 HKD (17.22%)
相对跌幅:
结余:
17.22% (826.39 HKD)
净值:
16.19% (769.98 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|8
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|-93
|GBPNZD
|-6
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|-989
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|948
|NZDJPY
|585
|GBPAUD
|571
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.02 HKD
最差交易: -124 HKD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +117.90 HKD
最大连续亏损: -782.24 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
