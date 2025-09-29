- 成長
トレード:
424
利益トレード:
255 (60.14%)
損失トレード:
169 (39.86%)
ベストトレード:
470.80 USD
最悪のトレード:
-262.00 USD
総利益:
14 648.72 USD (428 363 pips)
総損失:
-14 330.03 USD (363 659 pips)
最大連続の勝ち:
11 (915.66 USD)
最大連続利益:
915.66 USD (11)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
52.40%
最大入金額:
1.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
235 (55.42%)
短いトレード:
189 (44.58%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
57.45 USD
平均損失:
-84.79 USD
最大連続の負け:
6 (-122.59 USD)
最大連続損失:
-701.57 USD (4)
月間成長:
-52.47%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 011.02 USD
最大の:
1 735.38 USD (60.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.50% (816.17 USD)
エクイティによる:
8.53% (75.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|424
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|319
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|65K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +470.80 USD
最悪のトレード: -262 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +915.66 USD
最大連続損失: -122.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
