Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas Monex

Wisman Wati Gulo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 12%
Monex-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
432
Gewinntrades:
261 (60.41%)
Verlusttrades:
171 (39.58%)
Bester Trade:
470.80 USD
Schlechtester Trade:
-262.00 USD
Bruttoprofit:
14 890.85 USD (436 461 pips)
Bruttoverlust:
-14 449.76 USD (367 594 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (915.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
915.66 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
52.40%
Max deposit load:
1.04%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.25
Long-Positionen:
235 (54.40%)
Short-Positionen:
197 (45.60%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
1.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
57.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-84.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-122.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-701.57 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-23.67%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 011.02 USD
Maximaler:
1 735.38 USD (60.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.50% (816.17 USD)
Kapital:
8.53% (75.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.m 432
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.m 441
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.m 69K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +470.80 USD
Schlechtester Trade: -262 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +915.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -122.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 407 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 22:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 11:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
