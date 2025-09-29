- 자본
- 축소
트레이드:
456
이익 거래:
277 (60.74%)
손실 거래:
179 (39.25%)
최고의 거래:
470.80 USD
최악의 거래:
-262.00 USD
총 수익:
15 651.35 USD (456 073 pips)
총 손실:
-15 130.13 USD (383 938 pips)
연속 최대 이익:
11 (915.66 USD)
연속 최대 이익:
915.66 USD (11)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
51.35%
최대 입금량:
1.04%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.30
롱(주식매수):
247 (54.17%)
숏(주식차입매도):
209 (45.83%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
1.14 USD
평균 이익:
56.50 USD
평균 손실:
-84.53 USD
연속 최대 손실:
6 (-122.59 USD)
연속 최대 손실:
-701.57 USD (4)
월별 성장률:
-12.08%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 011.02 USD
최대한의:
1 735.38 USD (60.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.50% (816.17 USD)
자본금별:
8.53% (75.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|456
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|521
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|72K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
