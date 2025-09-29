SinaisSeções
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas Monex

Wisman Wati Gulo
0 comentários
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -3%
Monex-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
424
Negociações com lucro:
255 (60.14%)
Negociações com perda:
169 (39.86%)
Melhor negociação:
470.80 USD
Pior negociação:
-262.00 USD
Lucro bruto:
14 648.72 USD (428 363 pips)
Perda bruta:
-14 330.03 USD (363 659 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (915.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
915.66 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
52.40%
Depósito máximo carregado:
1.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
235 (55.42%)
Negociações curtas:
189 (44.58%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
57.45 USD
Perda média:
-84.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-122.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-701.57 USD (4)
Crescimento mensal:
-52.47%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 011.02 USD
Máximo:
1 735.38 USD (60.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.50% (816.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.53% (75.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 424
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 319
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 65K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +470.80 USD
Pior negociação: -262 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +915.66 USD
Máxima perda consecutiva: -122.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
