Negociações:
424
Negociações com lucro:
255 (60.14%)
Negociações com perda:
169 (39.86%)
Melhor negociação:
470.80 USD
Pior negociação:
-262.00 USD
Lucro bruto:
14 648.72 USD (428 363 pips)
Perda bruta:
-14 330.03 USD (363 659 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (915.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
915.66 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
52.40%
Depósito máximo carregado:
1.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
235 (55.42%)
Negociações curtas:
189 (44.58%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
57.45 USD
Perda média:
-84.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-122.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-701.57 USD (4)
Crescimento mensal:
-52.47%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 011.02 USD
Máximo:
1 735.38 USD (60.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.50% (816.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.53% (75.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|424
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|319
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|65K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +470.80 USD
Pior negociação: -262 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +915.66 USD
Máxima perda consecutiva: -122.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
