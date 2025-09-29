SignauxSections
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas Monex

Wisman Wati Gulo
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -45%
Monex-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
178
Bénéfice trades:
106 (59.55%)
Perte trades:
72 (40.45%)
Meilleure transaction:
231.12 USD
Pire transaction:
-262.00 USD
Bénéfice brut:
4 193.21 USD (186 425 pips)
Perte brute:
-4 165.84 USD (161 100 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (452.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
672.96 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
91.91%
Charge de dépôt maximale:
1.04%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
101 (56.74%)
Courts trades:
77 (43.26%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
39.56 USD
Perte moyenne:
-57.86 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-122.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-526.38 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 011.02 USD
Maximal:
1 049.11 USD (114.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.50% (816.17 USD)
Par fonds propres:
4.61% (18.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m 27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m 25K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +231.12 USD
Pire transaction: -262 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +452.80 USD
Perte consécutive maximale: -122.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.29 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 09:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 136 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.