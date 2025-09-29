- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
253 (60.23%)
Убыточных трейдов:
167 (39.76%)
Лучший трейд:
470.80 USD
Худший трейд:
-262.00 USD
Общая прибыль:
14 584.94 USD (426 229 pips)
Общий убыток:
-14 169.27 USD (358 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (915.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
915.66 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
51.35%
Макс. загрузка депозита:
1.04%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
231 (55.00%)
Коротких трейдов:
189 (45.00%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
57.65 USD
Средний убыток:
-84.85 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-122.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-701.57 USD (4)
Прирост в месяц:
-53.60%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 011.02 USD
Максимальная:
1 735.38 USD (60.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.50% (816.17 USD)
По эквити:
8.53% (75.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|420
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|416
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|68K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +470.80 USD
Худший трейд: -262 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +915.66 USD
Макс. убыток в серии: -122.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
848
USD
USD
58
100%
420
60%
51%
1.02
0.99
USD
USD
87%
1:500