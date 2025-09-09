- 成長
トレード:
328
利益トレード:
319 (97.25%)
損失トレード:
9 (2.74%)
ベストトレード:
155.06 USD
最悪のトレード:
-564.36 USD
総利益:
1 930.78 USD (120 756 pips)
総損失:
-1 746.84 USD (91 023 pips)
最大連続の勝ち:
147 (693.48 USD)
最大連続利益:
693.48 USD (147)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
48.27%
最大入金額:
14.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.11
長いトレード:
328 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
6.05 USD
平均損失:
-194.09 USD
最大連続の負け:
5 (-1 617.66 USD)
最大連続損失:
-1 617.66 USD (5)
月間成長:
27.16%
年間予想:
329.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
924.18 USD
最大の:
1 617.66 USD (60.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.06% (1 617.66 USD)
エクイティによる:
66.96% (1 803.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|328
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|184
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +155.06 USD
最悪のトレード: -564 USD
最大連続の勝ち: 147
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +693.48 USD
最大連続損失: -1 617.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
