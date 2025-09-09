SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ATI Serok Gold 6 Titik 2
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6 Titik 2

Lim Tonny
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -12%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
329
Gewinntrades:
320 (97.26%)
Verlusttrades:
9 (2.74%)
Bester Trade:
155.06 USD
Schlechtester Trade:
-564.36 USD
Bruttoprofit:
1 936.45 USD (120 944 pips)
Bruttoverlust:
-1 746.84 USD (91 023 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
147 (693.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
693.48 USD (147)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
48.27%
Max deposit load:
14.08%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
329 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-194.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 617.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 617.66 USD (5)
Wachstum pro Monat :
24.93%
Jahresprognose:
302.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
924.18 USD
Maximaler:
1 617.66 USD (60.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.06% (1 617.66 USD)
Kapital:
66.96% (1 803.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 329
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 190
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +155.06 USD
Schlechtester Trade: -564 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 147
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +693.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 617.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.18 10:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 17:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 04:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 21:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
