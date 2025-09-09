- Прирост
Всего трейдов:
317
Прибыльных трейдов:
308 (97.16%)
Убыточных трейдов:
9 (2.84%)
Лучший трейд:
155.06 USD
Худший трейд:
-564.36 USD
Общая прибыль:
1 837.45 USD (115 009 pips)
Общий убыток:
-1 746.84 USD (91 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
147 (693.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
693.48 USD (147)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
47.23%
Макс. загрузка депозита:
14.08%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
317 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
5.97 USD
Средний убыток:
-194.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 617.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 617.66 USD (5)
Прирост в месяц:
27.14%
Годовой прогноз:
329.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
924.18 USD
Максимальная:
1 617.66 USD (60.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.06% (1 617.66 USD)
По эквити:
66.96% (1 803.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|317
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|91
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +155.06 USD
Худший трейд: -564 USD
Макс. серия выигрышей: 147
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +693.48 USD
Макс. убыток в серии: -1 617.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
