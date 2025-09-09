СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ATI Serok Gold 6 Titik 2
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6 Titik 2

Lim Tonny
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
317
Прибыльных трейдов:
308 (97.16%)
Убыточных трейдов:
9 (2.84%)
Лучший трейд:
155.06 USD
Худший трейд:
-564.36 USD
Общая прибыль:
1 837.45 USD (115 009 pips)
Общий убыток:
-1 746.84 USD (91 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
147 (693.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
693.48 USD (147)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
47.23%
Макс. загрузка депозита:
14.08%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
317 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
5.97 USD
Средний убыток:
-194.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 617.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 617.66 USD (5)
Прирост в месяц:
27.14%
Годовой прогноз:
329.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
924.18 USD
Максимальная:
1 617.66 USD (60.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.06% (1 617.66 USD)
По эквити:
66.96% (1 803.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 317
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 91
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +155.06 USD
Худший трейд: -564 USD
Макс. серия выигрышей: 147
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +693.48 USD
Макс. убыток в серии: -1 617.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.18 10:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 17:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 04:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 21:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ATI Serok Gold 6 Titik 2
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
4K
USD
16
100%
317
97%
47%
1.05
0.29
USD
67%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.