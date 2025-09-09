- Crescimento
Negociações:
328
Negociações com lucro:
319 (97.25%)
Negociações com perda:
9 (2.74%)
Melhor negociação:
155.06 USD
Pior negociação:
-564.36 USD
Lucro bruto:
1 930.78 USD (120 756 pips)
Perda bruta:
-1 746.84 USD (91 023 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
147 (693.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
693.48 USD (147)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
48.27%
Depósito máximo carregado:
14.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.11
Negociações longas:
328 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
6.05 USD
Perda média:
-194.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 617.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 617.66 USD (5)
Crescimento mensal:
27.16%
Previsão anual:
329.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
924.18 USD
Máximo:
1 617.66 USD (60.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.06% (1 617.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.96% (1 803.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|328
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|184
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
