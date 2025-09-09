- 자본
- 축소
트레이드:
347
이익 거래:
338 (97.40%)
손실 거래:
9 (2.59%)
최고의 거래:
155.06 USD
최악의 거래:
-564.36 USD
총 수익:
2 056.93 USD (124 952 pips)
총 손실:
-1 746.84 USD (91 023 pips)
연속 최대 이익:
147 (693.48 USD)
연속 최대 이익:
693.48 USD (147)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
44.41%
최대 입금량:
14.08%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
347 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
6.09 USD
평균 손실:
-194.09 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 617.66 USD)
연속 최대 손실:
-1 617.66 USD (5)
월별 성장률:
21.01%
연간 예측:
254.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
924.18 USD
최대한의:
1 617.66 USD (60.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.06% (1 617.66 USD)
자본금별:
66.96% (1 803.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|310
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +155.06 USD
최악의 거래: -564 USD
연속 최대 이익: 147
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +693.48 USD
연속 최대 손실: -1 617.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
