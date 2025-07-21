- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
304
利益トレード:
222 (73.02%)
損失トレード:
82 (26.97%)
ベストトレード:
350.00 USD
最悪のトレード:
-116.10 USD
総利益:
1 052.51 USD (76 301 pips)
総損失:
-471.33 USD (45 164 pips)
最大連続の勝ち:
22 (54.66 USD)
最大連続利益:
382.13 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
49.81%
最大入金額:
99.07%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.01
長いトレード:
96 (31.58%)
短いトレード:
208 (68.42%)
プロフィットファクター:
2.23
期待されたペイオフ:
1.91 USD
平均利益:
4.74 USD
平均損失:
-5.75 USD
最大連続の負け:
7 (-74.36 USD)
最大連続損失:
-116.10 USD (1)
月間成長:
4.09%
年間予想:
49.67%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
58.80 USD
最大の:
116.10 USD (16.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.41% (116.10 USD)
エクイティによる:
50.26% (510.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|EURAUD.r
|32
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|GOLD
|1
|GOLDZ5
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|EURAUD.r
|37
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|GOLD
|-116
|GOLDZ5
|350
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD.r
|7.5K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|EURAUD.r
|4.4K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|GOLD
|-1.2K
|GOLDZ5
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +350.00 USD
最悪のトレード: -116 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +54.66 USD
最大連続損失: -74.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
94%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
25
99%
304
73%
50%
2.23
1.91
USD
USD
50%
1:100