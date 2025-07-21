- 자본
- 축소
트레이드:
304
이익 거래:
222 (73.02%)
손실 거래:
82 (26.97%)
최고의 거래:
350.00 USD
최악의 거래:
-116.10 USD
총 수익:
1 052.51 USD (76 301 pips)
총 손실:
-471.33 USD (45 164 pips)
연속 최대 이익:
22 (54.66 USD)
연속 최대 이익:
382.13 USD (13)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
49.81%
최대 입금량:
99.07%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.01
롱(주식매수):
96 (31.58%)
숏(주식차입매도):
208 (68.42%)
수익 요인:
2.23
기대수익:
1.91 USD
평균 이익:
4.74 USD
평균 손실:
-5.75 USD
연속 최대 손실:
7 (-74.36 USD)
연속 최대 손실:
-116.10 USD (1)
월별 성장률:
4.09%
연간 예측:
49.67%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
58.80 USD
최대한의:
116.10 USD (16.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.41% (116.10 USD)
자본금별:
50.26% (510.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|EURAUD.r
|32
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|GOLD
|1
|GOLDZ5
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|EURAUD.r
|37
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|GOLD
|-116
|GOLDZ5
|350
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD.r
|7.5K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|EURAUD.r
|4.4K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|GOLD
|-1.2K
|GOLDZ5
|3.5K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
