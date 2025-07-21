SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Forex Princess Lv6 1002
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1002

Chi Wai Kwok
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 94%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
304
Gewinntrades:
222 (73.02%)
Verlusttrades:
82 (26.97%)
Bester Trade:
350.00 USD
Schlechtester Trade:
-116.10 USD
Bruttoprofit:
1 052.51 USD (76 301 pips)
Bruttoverlust:
-471.33 USD (45 164 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (54.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
382.13 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
49.81%
Max deposit load:
99.07%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.01
Long-Positionen:
96 (31.58%)
Short-Positionen:
208 (68.42%)
Profit-Faktor:
2.23
Mathematische Gewinnerwartung:
1.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-74.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-116.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.09%
Jahresprognose:
49.67%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
58.80 USD
Maximaler:
116.10 USD (16.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.41% (116.10 USD)
Kapital:
50.26% (510.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZD.r 40
GBPAUD.r 36
EURAUD.r 32
USDJPY.r 31
CHFJPY.r 31
AUDJPY.r 22
GBPUSD.r 19
USDCAD.r 17
EURUSD.r 16
CADJPY.r 16
NZDUSD.r 11
AUDCAD.r 10
AUDNZD.r 10
AUDSGD.r 7
AUDUSD.r 4
GOLD 1
GOLDZ5 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD.r 50
GBPAUD.r 9
EURAUD.r 37
USDJPY.r 39
CHFJPY.r -11
AUDJPY.r 21
GBPUSD.r 44
USDCAD.r 10
EURUSD.r 24
CADJPY.r 44
NZDUSD.r 25
AUDCAD.r 12
AUDNZD.r 14
AUDSGD.r 18
AUDUSD.r 11
GOLD -116
GOLDZ5 350
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD.r 7.5K
GBPAUD.r -7.6K
EURAUD.r 4.4K
USDJPY.r 3.7K
CHFJPY.r -6.5K
AUDJPY.r 2.4K
GBPUSD.r 4.4K
USDCAD.r 1.5K
EURUSD.r 2.5K
CADJPY.r 6.2K
NZDUSD.r 2.6K
AUDCAD.r 1.8K
AUDNZD.r 2.5K
AUDSGD.r 2.6K
AUDUSD.r 1.1K
GOLD -1.2K
GOLDZ5 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +350.00 USD
Schlechtester Trade: -116 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Global" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 06:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Forex Princess Lv6 1002
30 USD pro Monat
94%
0
0
USD
1.1K
USD
25
99%
304
73%
50%
2.23
1.91
USD
50%
1:100
