Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1002

Chi Wai Kwok
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 94%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
304
Transacciones Rentables:
222 (73.02%)
Transacciones Irrentables:
82 (26.97%)
Mejor transacción:
350.00 USD
Peor transacción:
-116.10 USD
Beneficio Bruto:
1 052.51 USD (76 301 pips)
Pérdidas Brutas:
-471.33 USD (45 164 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (54.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
382.13 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
49.81%
Carga máxima del depósito:
99.07%
Último trade:
32 minutos
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.01
Transacciones Largas:
96 (31.58%)
Transacciones Cortas:
208 (68.42%)
Factor de Beneficio:
2.23
Beneficio Esperado:
1.91 USD
Beneficio medio:
4.74 USD
Pérdidas medias:
-5.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-74.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-116.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.09%
Pronóstico anual:
49.67%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
58.80 USD
Máxima:
116.10 USD (16.41%)
Reducción relativa:
De balance:
16.41% (116.10 USD)
De fondos:
50.26% (510.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD.r 40
GBPAUD.r 36
EURAUD.r 32
USDJPY.r 31
CHFJPY.r 31
AUDJPY.r 22
GBPUSD.r 19
USDCAD.r 17
EURUSD.r 16
CADJPY.r 16
NZDUSD.r 11
AUDCAD.r 10
AUDNZD.r 10
AUDSGD.r 7
AUDUSD.r 4
GOLD 1
GOLDZ5 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD.r 50
GBPAUD.r 9
EURAUD.r 37
USDJPY.r 39
CHFJPY.r -11
AUDJPY.r 21
GBPUSD.r 44
USDCAD.r 10
EURUSD.r 24
CADJPY.r 44
NZDUSD.r 25
AUDCAD.r 12
AUDNZD.r 14
AUDSGD.r 18
AUDUSD.r 11
GOLD -116
GOLDZ5 350
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD.r 7.5K
GBPAUD.r -7.6K
EURAUD.r 4.4K
USDJPY.r 3.7K
CHFJPY.r -6.5K
AUDJPY.r 2.4K
GBPUSD.r 4.4K
USDCAD.r 1.5K
EURUSD.r 2.5K
CADJPY.r 6.2K
NZDUSD.r 2.6K
AUDCAD.r 1.8K
AUDNZD.r 2.5K
AUDSGD.r 2.6K
AUDUSD.r 1.1K
GOLD -1.2K
GOLDZ5 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +350.00 USD
Peor transacción: -116 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +54.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -74.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Global" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 06:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.