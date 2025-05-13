- 成長
トレード:
1 181
利益トレード:
945 (80.01%)
損失トレード:
236 (19.98%)
ベストトレード:
184.71 USD
最悪のトレード:
-62.87 USD
総利益:
3 105.91 USD (239 860 pips)
総損失:
-1 083.62 USD (129 643 pips)
最大連続の勝ち:
32 (32.41 USD)
最大連続利益:
224.86 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
9.42
長いトレード:
641 (54.28%)
短いトレード:
540 (45.72%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
3.29 USD
平均損失:
-4.59 USD
最大連続の負け:
5 (-44.05 USD)
最大連続損失:
-204.01 USD (4)
月間成長:
1.72%
年間予想:
21.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
214.61 USD (1.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.90% (204.26 USD)
エクイティによる:
9.94% (1 009.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|439
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|149
|AUDUSD-VIP
|115
|AUDCHF-VIP
|81
|NZDCAD-VIP
|71
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|288
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|286
|AUDUSD-VIP
|530
|AUDCHF-VIP
|264
|NZDCAD-VIP
|178
|USDCHF-VIP
|337
|EURCHF-VIP
|111
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|6.8K
|USDCNH-VIP
|5.1K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|AUDCHF-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.2K
ベストトレード: +184.71 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +32.41 USD
最大連続損失: -44.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
