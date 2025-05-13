シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HONG KSKD_8YR VT237
Yui Ming Wan

HONG KSKD_8YR VT237

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 21%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 181
利益トレード:
945 (80.01%)
損失トレード:
236 (19.98%)
ベストトレード:
184.71 USD
最悪のトレード:
-62.87 USD
総利益:
3 105.91 USD (239 860 pips)
総損失:
-1 083.62 USD (129 643 pips)
最大連続の勝ち:
32 (32.41 USD)
最大連続利益:
224.86 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
9.42
長いトレード:
641 (54.28%)
短いトレード:
540 (45.72%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
3.29 USD
平均損失:
-4.59 USD
最大連続の負け:
5 (-44.05 USD)
最大連続損失:
-204.01 USD (4)
月間成長:
1.72%
年間予想:
21.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
214.61 USD (1.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.90% (204.26 USD)
エクイティによる:
9.94% (1 009.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY-VIP 439
USDCNH-VIP 259
AUDCAD-VIP 149
AUDUSD-VIP 115
AUDCHF-VIP 81
NZDCAD-VIP 71
USDCHF-VIP 47
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY-VIP 288
USDCNH-VIP 28
AUDCAD-VIP 286
AUDUSD-VIP 530
AUDCHF-VIP 264
NZDCAD-VIP 178
USDCHF-VIP 337
EURCHF-VIP 111
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY-VIP 6.8K
USDCNH-VIP 5.1K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
AUDCHF-VIP 16K
NZDCAD-VIP 14K
USDCHF-VIP 16K
EURCHF-VIP 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +184.71 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +32.41 USD
最大連続損失: -44.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

