Negociações:
1 181
Negociações com lucro:
945 (80.01%)
Negociações com perda:
236 (19.98%)
Melhor negociação:
184.71 USD
Pior negociação:
-62.87 USD
Lucro bruto:
3 105.91 USD (239 860 pips)
Perda bruta:
-1 083.62 USD (129 643 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (32.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
224.86 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
9.42
Negociações longas:
641 (54.28%)
Negociações curtas:
540 (45.72%)
Fator de lucro:
2.87
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
3.29 USD
Perda média:
-4.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-44.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-204.01 USD (4)
Crescimento mensal:
1.72%
Previsão anual:
21.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
214.61 USD (1.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.90% (204.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.94% (1 009.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|439
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|149
|AUDUSD-VIP
|115
|AUDCHF-VIP
|81
|NZDCAD-VIP
|71
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|288
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|286
|AUDUSD-VIP
|530
|AUDCHF-VIP
|264
|NZDCAD-VIP
|178
|USDCHF-VIP
|337
|EURCHF-VIP
|111
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|6.8K
|USDCNH-VIP
|5.1K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|AUDCHF-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +184.71 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +32.41 USD
Máxima perda consecutiva: -44.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
33
100%
1 181
80%
100%
2.86
1.71
USD
USD
10%
1:500