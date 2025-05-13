- Прирост
Всего трейдов:
1 177
Прибыльных трейдов:
942 (80.03%)
Убыточных трейдов:
235 (19.97%)
Лучший трейд:
184.71 USD
Худший трейд:
-62.87 USD
Общая прибыль:
3 098.91 USD (239 209 pips)
Общий убыток:
-1 079.72 USD (129 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (32.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.41
Длинных трейдов:
639 (54.29%)
Коротких трейдов:
538 (45.71%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
3.29 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-44.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-204.01 USD (4)
Прирост в месяц:
1.95%
Годовой прогноз:
23.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
214.61 USD (1.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.90% (204.26 USD)
По эквити:
9.03% (953.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|435
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|149
|AUDUSD-VIP
|115
|AUDCHF-VIP
|81
|NZDCAD-VIP
|71
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY-VIP
|285
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|286
|AUDUSD-VIP
|530
|AUDCHF-VIP
|264
|NZDCAD-VIP
|178
|USDCHF-VIP
|337
|EURCHF-VIP
|111
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY-VIP
|6.7K
|USDCNH-VIP
|5.1K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|AUDCHF-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.2K
Лучший трейд: +184.71 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +32.41 USD
Макс. убыток в серии: -44.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
