트레이드:
1 198
이익 거래:
961 (80.21%)
손실 거래:
237 (19.78%)
최고의 거래:
184.71 USD
최악의 거래:
-62.87 USD
총 수익:
3 136.14 USD (242 922 pips)
총 손실:
-1 084.04 USD (129 689 pips)
연속 최대 이익:
32 (32.41 USD)
연속 최대 이익:
224.86 USD (2)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.93%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
9.56
롱(주식매수):
650 (54.26%)
숏(주식차입매도):
548 (45.74%)
수익 요인:
2.89
기대수익:
1.71 USD
평균 이익:
3.26 USD
평균 손실:
-4.57 USD
연속 최대 손실:
5 (-44.05 USD)
연속 최대 손실:
-204.01 USD (4)
월별 성장률:
1.32%
연간 예측:
16.05%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
214.61 USD (1.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.90% (204.26 USD)
자본금별:
21.34% (2 167.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|446
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|152
|AUDUSD-VIP
|117
|AUDCHF-VIP
|83
|NZDCAD-VIP
|74
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY-VIP
|292
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|291
|AUDUSD-VIP
|536
|AUDCHF-VIP
|273
|NZDCAD-VIP
|184
|USDCHF-VIP
|337
|EURCHF-VIP
|111
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY-VIP
|7.5K
|USDCNH-VIP
|5.1K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|AUDCHF-VIP
|17K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +184.71 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +32.41 USD
연속 최대 손실: -44.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
