- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 178
盈利交易:
943 (80.05%)
亏损交易:
235 (19.95%)
最好交易:
184.71 USD
最差交易:
-62.87 USD
毛利:
3 099.84 USD (239 347 pips)
毛利亏损:
-1 079.72 USD (129 073 pips)
最大连续赢利:
32 (32.41 USD)
最大连续盈利:
224.86 USD (2)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
4 天
采收率:
9.41
长期交易:
640 (54.33%)
短期交易:
538 (45.67%)
利润因子:
2.87
预期回报:
1.71 USD
平均利润:
3.29 USD
平均损失:
-4.59 USD
最大连续失误:
5 (-44.05 USD)
最大连续亏损:
-204.01 USD (4)
每月增长:
1.73%
年度预测:
20.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
214.61 USD (1.96%)
相对跌幅:
结余:
1.90% (204.26 USD)
净值:
9.94% (1 009.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|436
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|149
|AUDUSD-VIP
|115
|AUDCHF-VIP
|81
|NZDCAD-VIP
|71
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|286
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|286
|AUDUSD-VIP
|530
|AUDCHF-VIP
|264
|NZDCAD-VIP
|178
|USDCHF-VIP
|337
|EURCHF-VIP
|111
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|6.8K
|USDCNH-VIP
|5.1K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|AUDCHF-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +184.71 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +32.41 USD
最大连续亏损: -44.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
33
100%
1 178
80%
100%
2.87
1.71
USD
USD
10%
1:500