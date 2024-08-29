- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
463
利益トレード:
412 (88.98%)
損失トレード:
51 (11.02%)
ベストトレード:
60.91 USD
最悪のトレード:
-31.46 USD
総利益:
1 076.78 USD (75 295 pips)
総損失:
-355.24 USD (32 693 pips)
最大連続の勝ち:
61 (96.16 USD)
最大連続利益:
96.16 USD (61)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
90.90%
最大入金額:
3.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
14.00
長いトレード:
243 (52.48%)
短いトレード:
220 (47.52%)
プロフィットファクター:
3.03
期待されたペイオフ:
1.56 USD
平均利益:
2.61 USD
平均損失:
-6.97 USD
最大連続の負け:
4 (-24.19 USD)
最大連続損失:
-51.54 USD (3)
月間成長:
1.64%
年間予想:
19.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
51.54 USD (3.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.11% (51.54 USD)
エクイティによる:
11.62% (202.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|46
|USDCHF+
|45
|EURUSD+
|44
|AUDUSD+
|44
|CADJPY+
|43
|GBPUSD+
|43
|AUDCHF+
|42
|EURCHF+
|42
|CADCHF+
|41
|EURGBP+
|38
|AUDNZD+
|35
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD+
|55
|USDCHF+
|90
|EURUSD+
|89
|AUDUSD+
|67
|CADJPY+
|24
|GBPUSD+
|67
|AUDCHF+
|79
|EURCHF+
|85
|CADCHF+
|70
|EURGBP+
|62
|AUDNZD+
|33
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD+
|6.2K
|USDCHF+
|5.7K
|EURUSD+
|2.4K
|AUDUSD+
|5.8K
|CADJPY+
|673
|GBPUSD+
|5.7K
|AUDCHF+
|5.1K
|EURCHF+
|4.9K
|CADCHF+
|5.5K
|EURGBP+
|3.4K
|AUDNZD+
|-2.5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.91 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 61
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +96.16 USD
最大連続損失: -24.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
388 USD/月
53%
1
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
69
100%
463
88%
91%
3.03
1.56
USD
USD
12%
1:500