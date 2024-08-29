SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / LazyKDM11
Ka Wai Chiong

LazyKDM11

Ka Wai Chiong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
69 Wochen
1 / 0 USD
Für 388 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
463
Gewinntrades:
412 (88.98%)
Verlusttrades:
51 (11.02%)
Bester Trade:
60.91 USD
Schlechtester Trade:
-31.46 USD
Bruttoprofit:
1 076.78 USD (75 295 pips)
Bruttoverlust:
-355.24 USD (32 693 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (96.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
96.16 USD (61)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
90.90%
Max deposit load:
3.15%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
14.00
Long-Positionen:
243 (52.48%)
Short-Positionen:
220 (47.52%)
Profit-Faktor:
3.03
Mathematische Gewinnerwartung:
1.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-24.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.54 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.64%
Jahresprognose:
19.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
51.54 USD (3.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.11% (51.54 USD)
Kapital:
11.62% (202.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD+ 46
USDCHF+ 45
EURUSD+ 44
AUDUSD+ 44
CADJPY+ 43
GBPUSD+ 43
AUDCHF+ 42
EURCHF+ 42
CADCHF+ 41
EURGBP+ 38
AUDNZD+ 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD+ 55
USDCHF+ 90
EURUSD+ 89
AUDUSD+ 67
CADJPY+ 24
GBPUSD+ 67
AUDCHF+ 79
EURCHF+ 85
CADCHF+ 70
EURGBP+ 62
AUDNZD+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD+ 6.2K
USDCHF+ 5.7K
EURUSD+ 2.4K
AUDUSD+ 5.8K
CADJPY+ 673
GBPUSD+ 5.7K
AUDCHF+ 5.1K
EURCHF+ 4.9K
CADCHF+ 5.5K
EURGBP+ 3.4K
AUDNZD+ -2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.91 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.11 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
No swaps are charged
2025.05.28 21:13
No swaps are charged
2025.05.26 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.02 13:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.11 16:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 15:41
Share of trading days is too low
2024.09.02 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.29 11:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 11:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.08.29 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.29 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
LazyKDM11
388 USD pro Monat
53%
1
0
USD
1.9K
USD
69
100%
463
88%
91%
3.03
1.56
USD
12%
1:500
